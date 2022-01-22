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Крупный пожар произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге

05:03, 24 января 2022
Крупный пожар произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Центральном районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в жилом доме. Огонь охватил мансарду шестиэтажного строения. Пожару присвоен повышенный ранг. Обэтом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

По имеющимся данным, огонь охватил мансарду шестиэтажного жилого дома, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

В тушении пожара задействованы 73 человека.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде произошёл крупный пожар в ресторане. Пламенем было охвачено 600 квадратных метров деревянных строений, эвакуировано по меньшей мере 70 человек.

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