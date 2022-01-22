Крупный пожар произошёл в жилом доме в Санкт-Петербурге

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Пресс-служба администрации Владивостока сообщила о том, что полиция проверила больше 50 школ на предмет наличия взрывных устройств после получения нескольких сообщений о минировании зданий. В настоящее время занятия в школах возобновляются. Об этом сообщает ТАСС.

Поступила информация о минировании МГУ имени Невельского, там идёт эвакуация курсантов и преподавателей. Школ было «заминировано» 56, детсадов — ноль. Школы после проверок восстанавливают работу, — рассказали в мэрии города....