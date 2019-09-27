https://static.news.ru/photo/b3956d78-e1d6-11e9-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.tyumen/instagram.com

В Тюмени произошёл пожар на территории исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В субботу в 11:36 по местному времени (09:36 мск) поступило сообщение о пожаре в административном здании в колонии, располагающейся на улице Авторемонтной в Тюмени, — заявил источник ТАСС .

Площадь пожара составила 300 кв. метров. К тушению пожара были привлечены 63 человека и 24 единицы спецтехники МЧС. В результате пожара никто не пострадал. Перевод осуждённых в другие исправительные учреждения не требуется.

Ранее News.ru писал, что пожар произошёл в исправительной колонии № 8 ГУФСИН под Екатеринбургом. Огнём были охвачены четыре жилых корпуса и производственное помещение. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.