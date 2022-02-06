Крупный пожар произошёл на рынке во Владивостоке

Крупный пожар произошёл в районе рынка на остановке «Третья рабочая» во Владивостоке. Информации о пострадавших нет, передаёт РИА Новости.

На рынке торгуют продуктами и бытовой химией. Сообщение о пожаре поступило в 11:22 по местному времени. Позже выяснилось, что загорелся отдельно стоящий торговый павильон, здание не находится на территории рынка.

В Сети меж тем публикуются кадры с места происшествия. На них видно, как с территории рынка валит чёрный дым и горит одна постройка. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, проводится проливка места пожара и разбор завалов.

В Москве 7 февраля в пожаре погибли два человека. Отмечается, что загорелась квартира на первом этаже в многоэтажном доме на западе столицы. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в одноэтажном жилом доме в Иглинском районе Башкирии. В результате погибли два человека.