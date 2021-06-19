Крупный пожар на металлургическом заводе произошёл в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/789154a8-d0b3-11eb-a0f5-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 54.mchs.gov.ru

Крупный пожар произошёл на территории металлургического завода имени Кузьмина в Новосибирске. Рядом с цехом по производству резины горят покрышки, площадь возгорания составила более 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как над городом расползается густой чёрный дым. По предварительным данным, в эпицентре возгорания слышны взрывы газовых баллонов. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Причина пожара уточняется, на месте пожара работают 14 единиц техники и 52 человека личного состава. Дальнейшая информация уточняется.

Это уже второе крупное ЧП за неделю в городе. В понедельник, 14 июня, в городе взлетела на воздух автозаправка. В квартирах ударной волной выбило стёкла, пострадали 33 человека, из них семеро попали в реанимацию с ожоговым шоком.

Как сообщалось ранее, инженер АЗС, на которой 14 июня произошёл взрыв, отправлен под домашний арест. Мера пресечения избрана до 14 августа.