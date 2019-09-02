https://static.news.ru/photo/0ad5609a-cda3-11e9-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ДТП с участием трёх маршруток произошло на Московском проспекте в Ярославле.

По данным УМВД по региону, столкнулись три маршрутных автобуса «Паз». В результате аварии пострадали семь человек.

По предварительной информации, при движении в сторону центра автобус «Паз» совершил столкновение с автобусом «Паз», который затем совершил столкновение с другим автобусом «Паз», — сказано в сообщении.

На месте аварии работают медики, МЧС и ГИБДД. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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