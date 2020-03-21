https://static.news.ru/photo/72b3273e-51e1-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья. Четыре человека пострадали, один погиб.

Сегодня в 14:30 на 76-м километре автодороги М-1 «Беларусь» произошло встречное столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и двух легковых автомобилей, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, передаёт ТАСС.

По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковыми автомобилями. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полиции.

NEWS.ru писал, что два международных автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.