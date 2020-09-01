Кровь Ефремова нашли на подушке безопасности водителя в джипе актёра

https://static.news.ru/photo/4ba02108-ec49-11ea-9aef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт ГУ МВД Москвы, выезжавший на аварию с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что на подушке безопасности водителя в джипе артиста нашли следы его крови. Такие показания он дал в Пресненском суде, где продолжаются слушания по делу о смертельном ДТП.

Эксперт Алексей Глушенков описал процедуру забора биоматериала. Он также рассказал, что исследовал водительскую подушку безопасности, срезанную с руля. На ней, по словам специалиста, было небольшое пятно бурого цвета. При этом подобных следов на пассажирской подушке не было.

Адвокат артиста Эльман Пашаев усомнился в правдивости показаний, указав на то, что свидетель читает «по бумажке», и предположив, что на подушку безопасности мог попасть биоматериал самого Глушенкова.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье, писал NEWS.ru.