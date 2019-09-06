Фанат футбольного клуба «Зенит» получил тяжелые травмы, выпав из окна в состоянии алкогольного опьянения. За несколько секунд до падения молодой человек взобрался на подоконник, чтобы прокричать: «Зенит — чемпион».
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Фанат получил ряд тяжёлых травм, включая переломы рёбер и позвоночника. В настоящий момент он находится без сознания в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Как ранее писал News.ru, досрочно освободившийся из мест лишения свободы Александр Кокорин может на законных основаниях заключить новый контракт с «Зенитом» до 3 октября.