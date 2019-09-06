https://static.news.ru/photo/66f5db50-d19c-11e9-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фанат футбольного клуба «Зенит» получил тяжелые травмы, выпав из окна в состоянии алкогольного опьянения. За несколько секунд до падения молодой человек взобрался на подоконник, чтобы прокричать: «Зенит — чемпион».

Как сообщает Life , болельщик распивал алкогольные напитки в гостях у своего приятеля и в какой-то момент решил прокричать в открытое окно слова поддержки петербургскому футбольному клубу. Хозяин квартиры в этот момент отлучился в другую комнату. Вернувшись, он обнаружил, что Александр К. сорвался и лежит под окном без сознания.

Фанат получил ряд тяжёлых травм, включая переломы рёбер и позвоночника. В настоящий момент он находится без сознания в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Как ранее писал News.ru, досрочно освободившийся из мест лишения свободы Александр Кокорин может на законных основаниях заключить новый контракт с «Зенитом» до 3 октября.