Мужчина, который попытался наброситься на полицейских с криком «Аллах Акбар»«, скончался. Его подстрелили 3 марта при задержании за дебош на юго-востоке Москвы.
«Московский комсомолец»
По информации издания, раненный умер в больнице через неделю.
«Аллаху Акбар» или Такбир — традиционное мусульманское выражение для выражения радости и возвеличивания бога. С арабского переводится как «Бог велик!»
Как писал NEWS.ru, в начале январе во Франции зафиксировали несколько похожих нападений на полицейских.
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