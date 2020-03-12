https://static.news.ru/photo/44152d5c-646d-11ea-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который попытался наброситься на полицейских с криком «Аллах Акбар»«, скончался. Его подстрелили 3 марта при задержании за дебош на юго-востоке Москвы.

«Московский комсомолец» сообщает , наряд прибыл на вызов жителей улицы Бутлерова, которые пожаловались на мужчину, который ночью кричал во дворе. Полицейские приняли 27-летнего Зелимхана за представителя радикального исламистского движения. Когда мужчина попытался наброситься на силовиков с ножом, его подстрелили.

По информации издания, раненный умер в больнице через неделю.

«Аллаху Акбар» или Такбир — традиционное мусульманское выражение для выражения радости и возвеличивания бога. С арабского переводится как «Бог велик!»

Как писал NEWS.ru, в начале январе во Франции зафиксировали несколько похожих нападений на полицейских.