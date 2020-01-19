https://static.news.ru/photo/48426308-3ad4-11ea-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Калининградской области получил тяжёлую травму во время крещенских купаний. Гражданин прыгнул в купель и сломал шею.

Инцидент произошёл в посёлке Ровное Гвардейского района, пишет РИА Новости.

23-летний молодой человек нырнул в купель, ударился о дно. Спасатели МЧС извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи, — заявили представители регионального управления МЧС России.

Медики поставили диагноз — перелом шейного отдела позвоночника. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан в этот день существует традиция купаний, в российских широтах, как правило, в прорубях-иорданях. Однако в этом году тёплая зима внесла коррективы в традиционный обряд — в отсутствие льда проруби не потребовались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врагов Украины можно выгнать из страны с помощью святой «иорданской воды», считает экс-президент соседнего государства Пётр Порошенко. Таким образом политик поздравил соотечественников с Крещением.