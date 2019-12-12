https://static.news.ru/photo/091a79c0-1cc7-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причастность убитого в Берлине человека к терактам установлена. Глава государства получал об этом доклады.

Запросы были, и об этом докладывалось президенту, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли запросы со стороны РФ на экстрадицию убитого в Берлине гражданина Грузии.

Песков уточнил, что было установлено участие этого человека в «чрезвычайно кровавых террористических актах и актах массового убийства». Немецкие власти при этом отрицают, что получали запросы на экстрадицию этого гражданина.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине днём 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве арестовали россиянина. 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве. Москва пообещала зеркально ответить на выдворение дипломатов.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела заявил о причастности Хангошвили к терактам в московском метро. Российский лидер подчеркнул, что Москва неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, однако понимания по этому вопросу найдено не было.

Посол России в Германии Сергей Нечаев пообещал Берлину помощь в расследовании убийства Хангошвили. Дипломат отметил важность устранения возможных недостатков в двустороннем сотрудничестве, писал NEWS.ru.