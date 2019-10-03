https://static.news.ru/photo/55206634-e66e-11e9-a24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: photorevolution/imagebroker.com/Global Look Press

В Красноярске полиция разбирается в инциденте с педагогом одной из школ, ученики которой выложили в соцсетях неприличный ролик с героиней, похожей на учителя.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, учительница сама обратилась в полицию с заявлением. Официальный представитель управления образования Красноярска Евгения Тимашева написала на своей странице в Facebook , что «выложили в Сеть фотографию педагога и видео 18+».

Тимашева рассказала, что школьники вставили в развратное видео снимок 64-летнего педагога. В ролике участвует женщина с похожей на её причёской. Пожилая женщина пришла в ужас от «шутки» школьников.

Как ранее писал News.ru, две школьницы из города Каменско-Шахтинского вымогали 100 тысяч рублей у местного жителя. Подруги познакомились с мужчиной в соцсети, не сообщив ему, что им ещё нет 18 лет.

Во время личной переписки подростки попросили мужчину прислать интимное фото. После выполнения просьбы девушки начали его шантажировать.