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Красноярские полицейские вытащили из огня семью с тремя детьми

06:21, 28 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семью из пяти человек, включая троих детей, спасли из огня пролицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, полицейские заметили пожар в одном из домовладений в посёлке Нижний Ингаш. Они сразу вызвали пожарных, при этом заметили, что жильцы дома спят и не замечают опасности.

В результате стражи порядка выбили окна и помогли спастись из огня родителям и трём детям. До приезда пожарных семья находилась в патрульном автомобиле.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось о том, что двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме Тульской области. Трагедия произошла в городе Кимовске.

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