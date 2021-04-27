Красноярские полицейские вытащили из огня семью с тремя детьми

Семью из пяти человек, включая троих детей, спасли из огня пролицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, полицейские
В результате стражи порядка выбили окна и помогли спастись из огня родителям и трём детям. До приезда пожарных семья находилась в патрульном автомобиле.
В настоящее время возгорание ликвидировано.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.
Ранее сообщалось о том, что двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме Тульской области. Трагедия произошла в городе Кимовске.