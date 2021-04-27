Красноярские полицейские вытащили из огня семью с тремя детьми

https://static.news.ru/photo/7b403b0a-8a65-11ea-9b42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семью из пяти человек, включая троих детей, спасли из огня пролицейские в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, полицейские заметили пожар в одном из домовладений в посёлке Нижний Ингаш. Они сразу вызвали пожарных, при этом заметили, что жильцы дома спят и не замечают опасности.

В результате стражи порядка выбили окна и помогли спастись из огня родителям и трём детям. До приезда пожарных семья находилась в патрульном автомобиле.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось о том, что двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме Тульской области. Трагедия произошла в городе Кимовске.