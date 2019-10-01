Бывшая глава Министерства социальной политики Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела о мошенническом сговоре с подчинёнными. Им вменяют хищение двух миллионов рублей, выделенных из бюджета для подарков ветеранам Великой Отечественной войны.
По данным ГСУ СК РФ региона, уголовное дело в отношении бывшего министра, чья фамилия не называется, возбуждено по статье «Мошенничество» на основании материалов УФСБ региона.
В ходе проверочных мероприятий бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала, — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.
Ранее News.ru писал, что депутат горсобрания Махачкалы и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Общая стоимость приобретённого преступным путём имущества составляет около 270 млн рублей.