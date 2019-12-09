Жительница Красноярска получила травмы при падении с балкона четвёртого этажа многоквартирного дома. Пострадавшая оказалась на козырьке пристроенного к зданию магазина.
Перед этим её в течение 15 минут пытался удержать за руки мужчина, однако она в итоге сорвалась.
По словам очевидцев, она сама вышла на балкон и перелезла через перила. Практически сразу там появился мужчина, который схватил женщину за одежду и руки,
Информацию о падении женщины подтвердили в городском управлении МВД. Она была доставлена в реанимацию.
Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.
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