https://static.news.ru/photo/612381d4-19c0-11ea-8f80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жительница Красноярска получила травмы при падении с балкона четвёртого этажа многоквартирного дома. Пострадавшая оказалась на козырьке пристроенного к зданию магазина.

Перед этим её в течение 15 минут пытался удержать за руки мужчина, однако она в итоге сорвалась.

По словам очевидцев, она сама вышла на балкон и перелезла через перила. Практически сразу там появился мужчина, который схватил женщину за одежду и руки, сообщает «Красноярск онлайн». По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Информацию о падении женщины подтвердили в городском управлении МВД. Она была доставлена в реанимацию.

Ранее в Новом Уренгое, как писал NEWS.ru, семилетняя девочка выпала из окна квартиры на девятом этаже. Причиной падения ребёнка мог стать кот в её рюкзаке.