https://static.news.ru/photo/1279cf8c-d953-11e9-982d-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: facebook.com/knst.kotov

Тверской суд Москвы назначил активисту Константину Котову, который ранее был осуждён на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга, 10 суток административного ареста.

Тверской районный суд Москвы признал Котова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, — передаёт сообщение источника из суда ТАСС.

Котов был арестован 14 августа. Следствие по его делу было завершено через два дня. Он обвиняется по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая получила известность как «дадинская». Ильдар Дадин был первым осуждённым по данной статье.

Как ранее писал News.ru, 5 сентября Тверской суд вынес приговор активисту Константину Котову. Ему вменяют статью 212.1 — неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, известную как «дадинская».