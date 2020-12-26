Косметолог из Кемерово изуродовала клиентку

https://static.news.ru/photo/20620174-4855-11eb-8615-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Проживающая в Кемерово косметолог Анастасия Боярская стала фигуранткой уголовного дела. Её обвинили в оказании некачественных услуг после того, как одна из её клиенток была изуродована в результате операции.

Сама косметолог обладает эффектной внешностью. Пользуясь своими данными, она рекламировала свой салон. И это при том, что Боярская не имеет ни лицензии, ни образования.

Однако фотографии девушки приводили к неё клиенток. Для некоторых из них сеансы закончились плачевно. Так, одна из местных жительниц записалась операцию к Боярской. Девушка хотела иметь такие же губы, как и у лжекосметолога. Россиянка легла под нож мошенницы. Операция по увеличению губ пошла не по плану: скатался гиалурон, начались кровоизлияния и не только.

Изуродованная клиентка обратилась в правоохранительные органы. Теперь Боярской грозит до трёх лет лишения свободы. Однако на данный момент она продолжает проводить операции и консультации, передаёт портал Lenta со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, Дарья из Новосибирска — красивая 24-летняя девушка, но своим бюстом она никогда не была довольна, так как он казался ей обвисшим, хотя она даже ещё не рожала. Посоветовавшись с мужем, сибирячка решила обратиться к пластическому хирургу.

У пациентки после операции грудь заживала очень плохо, и Даше приходилось постоянно ездить к врачу, который долго не снимал швы полностью. Когда всё-таки швы сняли, Даша была просто в шоке. Почти за четверть миллиона хирург просто изуродовал ей грудь.