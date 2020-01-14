Бывший менеджмент Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) может быть причастен к коррупционным преступлениям. Экс-директор ведомства Олег Козин, по некоторым данным, задержан по подозрению в организованном мошенничестве. Предположительно, речь идёт об уголовном деле о строительстве медцентра космодрома Восточный. NEWS.ru узнал, какое отношение имеет коррупция в Роскосмосе к клерку Росатома.

Кроме Козина по делу проходят несколько человек, в том числе заместитель Дмитрий Удовенко и директор петербургского филиала ФЦПиРОЯМ — Центрального проектного института ядерной медицины, Павел Демидов, пишет РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД. Собеседник издания сообщил, что фигуранты создали преступную группировку для хищения бюджетных средств. На них заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершённое преступной группой или в особо крупном размере».

По данным РЕН ТВ, Козин не задержан , а находится в розыске, другие неназванные фигуранты уже арестованы. В пресс-службе ГУ МВД по Москве NEWS.ru не смогли предоставить комментарий по данному вопросу.

В пресс-службу по данному вопросу информация не поступала, — сообщил оперативный дежурный по Москве.

Уголовное дело о хищении завели в марте 2019 года. Как сообщал телеканал «Дождь», по версии следствия через Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), в структуру которого входит ФЦПиРОЯМ, проходили деньги на создание медсанчасти для сотрудников космодрома Восточный (с начала строительства которого в 2010 году, по данным Генпрокуратуры, было возбуждено 163 уголовных дела). Первую очередь объекта здравоохранения в интересах Роскосмоса ввели в строй в 2017 году. Стоимость проекта составила 6,1 млрд рублей.

По версии следствия, с 2014 года сотрудники ФМБА заключили фиктивные контракты между ФЦПиРОЯМ и сторонними организациями на проведение проектно-изыскательных работ. В документах фигурировало ООО «МосПромСтрой», которое не имело возможности выполнить необходимые работы из-за отсутствия нужной для этого материально-технической базы. Несмотря на это, компания получила 109 млн рублей.

По другим данным, через петербургский филиал ФЦПиРОЯМ ФМБА заключило несколько контрактов при подготовке строительства с ООО «МосПромСтрой», которое получило 164,6 млн рублей, но работы по проектированию центра выполнило само агентство. А полученные фирмой-подрядчиком деньги якобы были обналичены через ООО «ОМ-Стандарт». По информации РЕН ТВ, в деле фигурируют глава компании по фамилии Маметнебиев и его заместитель Масцева. Судя по всему, речь идёт о строительной фирме из Петербурга, которая, по данным NEWS.ru, была ликвидирована в ноябре 2019 года, тогда её возглавлял Андрей Владимирович Ляшов. Директором с 2013 года там числилась Маметнебиева Анна Владимировна.

В настоящее время директором ныне действующего и зарегистрированного в Краснодаре ООО «МосПромСтрой» выступает некий Виктор Шишко, который, по данным NEWS.ru, также имел отношение ещё к 16 компаниям из Петербурга, Ленинградской, Волгоградской, Воронежской и Свердловской областей. Все структуры прекратили существование в 2016-2019 годах, кроме «МосПромСтроя», который до 2017-го официально базировался в Петербурге, а до 2013-го — в Москве.

За время своего существования с 2008 года эта компания, занимающаяся деятельностью в области архитектуры, связанной с созданием архитектурного объекта, сменила шестерых генеральных директоров. На момент заключения договора с ФМБА руководителем ООО «МосПромСтрой» была Валентина Плужник, она также возглавляла зарегистрированное в Петербурге ООО «Раум-инжиниринг», чьей дочерней компанией до 2015 года была «Директ-консалтинг». Гендиректор последней Артём Вилкин одновременно трудился проректором и заведующим Курсом госзакупок при кафедре общественного здоровья и здравоохранения Института повышения квалификации ФМБА, затем он возглавлял федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Дирекция строящихся объектов», входящее в структуру агентства, а в настоящее время руководит федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ) «Центр системы мониторинга рыболовства и связи».

Berka Martin Schutt/dpa/Global Look Press

ООО «МосПромСтрой» до 2012 года, как и упомянутое выше ООО «Раум-инжиниринг», принадлежали базирующемуся в Свердловской области АО «Клавекс», которое управлялась британской компанией «Клавекс-лимитед».

Про 33-летнего Артёма Вилкина известно , что он уроженец города Березовский Свердловской области. В 2005 году, в возрасте 19 лет он стал руководителем местного исполкома партии «Единая Россия», после чего карьерные лифты устремили молодого человека к новым административным высотам.

Примечательно, что в Свердловской области свой профессиональный рост начал и глава ФМБА Владимир Уйба. Сын последнего — Станислав — возглавлял российско-никарагуанское АО «Мечиников», которое в 2017 году оказалось в эпицентре скандала с производством вакцин для центральноамериканского государства. РФ инвестировала в этот проект более 1 млрд рублей и $2,2 млрд через подведомственный ФМБА петербургский НИИ вакцин и сывороток, но производство запустить не удалось.

Созданный в 2010 году ФЦПиРОЯМ занимается запуском медицинских радиологических центров и за время своей работы принял участие в возведении свыше 30 медучреждений. Филиал организации в Петербурге занимался разработкой для них проектной документации.

Олег Козин являлся исполняющим обязанности ФЦПиРОЯМ в 2012-2017 годах. По данным NEWS.ru, он имел отношение к нескольким коммерческим структурам, зарегистрированным в Москве и республике Алтай, которые в настоящее время не существуют. По состоянию на декабрь 2019 года, он числился советником гендиректора входящего в госкорпорацию «Росатом» АО «Техснабэкспорт» (TENEX). Эта организация занимается «продвижением на мировой рынок продукции ядерного топливного цикла, производимой предприятиями „Росатома“: услуг по конверсии и обогащению урана, обогащённого уранового продукта».

С 2015 года АО «Техснабэкспорт» является отраслевым интегратором международных продаж референтных товаров, работ и услуг в области «бэк-энда» (обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов). С 2016 года новым направлением бизнеса АО «Техснабэкспорт» стало развитие трейдинговой деятельности на конкурентных энергетических рынках в России и за рубежом, — говорится на сайте «Росатома».

Также «Техснабэкспорт» «выполняет функции интегратора коммерческих предложений для крупных заказчиков, обеспечивает привлечение на выгодных условиях зарубежных кредитных ресурсов для реализации отраслевых проектов».