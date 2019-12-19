https://static.news.ru/photo/c9fe99b4-22ee-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Журналист Telegram-канала Baza Анна Никитина пропала после беседы с матерью Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ на Большой Лубянке. Девушка не выходила на связь более пяти часов.

Когда следственная группа зашла в квартиру, в ней ещё находилась наш корреспондент Анна. Вскоре после этого она перестала отвечать на звонки, а затем и вовсе выключила телефон, — говорится в заявлении канала.

Предположительно, девушку могли задержать сотрудники ФСБ и СКР в подмосковном Подольске.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Ранее NEWS.ru писал, что мать Евгения Манюрова вспомнила о странных связях сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.