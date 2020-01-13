Один из корпусов МГУ им. М. В. Ломоносова проверяют после поступившего анонимного сообщения о заложенной бомбе.
В учебное заведение прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками, об этом ТАСС
Ранее информация о минировании поступала в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина, храм Христа Спасителя, а также в родильное отделение ГКБ им. А. К. Ерамишанцева. Во всех случаях сообщения оказывались ложными. Всего было эвакуировано около 12 тысяч человек, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен