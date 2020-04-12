Коронавирус подтвердился у скончавшейся ранее жительницы Костромы

https://static.news.ru/photo/cc2bcbc2-7ca2-11ea-9035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Костромы, скончавшаяся накануне, болела коронавирусом. Информацию об этом подтвердили в администрации города после получения результатов её анализа из Москвы.

Погибшей было 59 лет. Она стала второй жертвой COVID-19 в регионе. Пациентку госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти её медикам не удалось, передаёт KO44.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Курской области с диагнозом «коронавирус» умерла в инфекционной больнице имени Семашко. Это первый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе. По данным пресс-службы областной администрации, погибшая, находившаяся в тяжёлом состоянии, скончалась из-за внезапной остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в мире зафиксировано 1,78 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали более 108 тысяч человек, выздоровели около 406 тысяч. В России на сегодняшний день выявлено 15,7 тысячи инфицированных. Число выздоровевших пациентов составляет 1291 человек, умерли 130.