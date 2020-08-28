Корабль, который Бэнкси купил для спасения беженцев, подал сигнал бедствия

https://static.news.ru/photo/a4067456-ea0e-11ea-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvlouisemichel.org

Судно Louise Michel, покупку которого для спасения мигрантов в Средиземном море оплатил британский художник Бэнкси, подало сигнал о помощи. Лодка оказалась перегружена и застряла в море.

Она в буквальном смысле обездвижена, в том числе из-за прицепленного к ней спасательного плота, сообщает Reuters.

Помимо этого, проблема заключается в том, что даже сдвинувшись с места судно не сможет доставить людей на берег: принимать их ни одна из стран не торопится. Европа игнорирует призывы о помощи, а ситуация на борту близится к чрезвычайной.

Сейчас на борту помимо десяти членов экипажа находятся 219 мигрантов, а также тело одного из умерших пассажиров. Нелегалов экипаж подобрал у берегов Ливии, откуда те пытались добраться до Европы.

На помощь Louise Michel вышло итальянское благотворительное судно Mare Jonio. Одновременно с этим в ООН призвали страны Евросоюза впустить в порты не только это судно, но и два других, которые подобрали в море ещё больше 200 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Бэнкси оплатил покупку судна, при помощи которого активисты помогают спасать в Средиземном море беженцев из Северной Африки, направляющихся в Европу. Корабль уже помог десяткам людей.

Судно длиной 31 метр носит имя французской анархистки XIX века Луизы Мишель. Все члены экипажа уже имеют опыт в подобных спасательных операциях.