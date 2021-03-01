Координатора «Сибири правовой» Дмитрия Камынина избили при задержании

https://static.news.ru/photo/8748c47a-7a8e-11eb-ba72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Координатора правозащитной организации «Сибирь правовая» Дмитрия Камынина избили при задержании, сообщил NEWS.ru правозащитник Сергей Охотин.

Об этом свидетельствует и выписной эпикриз. В документе от 11 декабря 2020 года указан диагноз «ушибы мягких тканей лица». В тот же день он был задержан и административно арестован на пять суток за употребление наркотиков. Однако спустя уже четыре дня ему предъявили обвинение по уголовному делу о хранении запрещённых веществ.

В Кемерово арестованы координаторы правозащитной организации «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко. В СИЗО они находятся уже больше двух месяцев — по обвинениям в хранении наркотиков и в вымогательстве, однако об их аресте стало известно только несколько дней назад.

NEWS.ru подробно рассказал о причинах ареста координаторов «Сибири правовой».