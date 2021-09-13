Конвойный автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:36, 14 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уссурийске в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Её сбила конвойная машина местного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована, — указано в сообщении пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование взяла под контроль городская прокуратура.
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