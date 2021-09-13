Конвойный автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

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В Приморье погиб контрактник в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами. Его тело было обнаружено без признаков жизни 13 сентября. В настоящий момент командование Фокинского гарнизона, где он служил, проводит проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами, — сказали в ТОФ. Имя погибшего пока не называется. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в...