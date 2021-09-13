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Конвойный автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

11:36, 14 сентября 2021
Конвойный автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уссурийске в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Её сбила конвойная машина местного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Установлено, что водитель конвойного автомобиля территориального отдела полиции совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована, — указано в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование взяла под контроль городская прокуратура.

Ранее в Воронежской области глава Следственного комитета запросил наказание для судьи Людмилы Кoзиевой за ДТП, в котором тяжело пострадал человек. Отмечается, что на привлечение к ответственности судей, даже бывших, требуется получить разрешение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

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