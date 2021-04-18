Конвоир застрелил задержанного при попытке побега

https://static.news.ru/photo/a7ae7b92-a0e5-11eb-9068-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Полицейский-конвойный смертельно ранил задержанного, который захватил заложника и пытался сбежать из суда.

ЧП произошло утром 19 апреля в Новосибирске. Мужчина 1986 года рождения, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, был доставлен в Центральный районный суд города для избрания меры пресечения.

Выходя из автозака, он взял в заложники одного из конвойных и потребовал отпустить его. При этом мужчина угрожал применением насилия к заложнику.

Один из конвоиров для предотвращения побега злоумышленника открыл по нему огонь из табельного оружия. Обвиняемый получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте, сообщается на сайте суда.

Главк МВД по региону начал служебную проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что из-под домашнего ареста сбежал бывший сотрудник спецназа ГРУ и лидер преступной группировки Валерий Вобликов. В начале 2021 года он был приговорён к восьми годам лишения свободы за разбой, но позднее приговор отменили. Ранее он уже имел опыт побегов: в 2005 году он сбежал из ярославского РОВД, год спустя — из СИЗО Новосибирска.