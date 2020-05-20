Контрактник мог покончить жизнь самоубийством в Ленинградской области

Российский военнослужащий-контрактник найден мёртвым в Ленинградской области. По одной из версий, он совершил самоубийство, находясь в отпуске.
По сообщениям Западного военного округа (ЗВО), командующие Лужского гарнизона и следствие проверяют факт смерти мужчины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Причины ЧП выясняются,
Ранее NEWS.ru сообщал, что в двухкомнатной квартире в подмосковных Люберцах вечером 12 мая 2020 года обнаружен мёртвым испытатель боевых вертолётов. Тело мужчины нашла сестра, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.
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