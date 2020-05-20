Контрактник мог покончить жизнь самоубийством в Ленинградской области

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Конфликт четырёх мужчин на Южнопортовой улице в Москве завершился стрельбой, два человека получили тяжёлые огнестрельные ранения.

По информации Пятого канала, один из участников потасовки начал стрелять из травматического пистолета. Когда его противники оказались на земле, мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле Mitsubishi Lancer. Телеканал сообщил,...