https://static.news.ru/photo/998b8072-3396-11ea-b739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая. В военкомате республики пообещали оказать помощь в транспортировке его тела.

Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он погиб в Хабаровском крае в результате несчастного случая, — сообщила ТАСС пресс-секретарь военкомата республики Елена Мустафина.

По данным информагентства «Башинформ», труп 21-летнего Андрея Михайлова обнаружили 6 января на железнодорожных путях у города Бикин Хабаровского края.

Как писал NEWS.ru, рядовой Валерий Степанов, призванный из Уфы, погиб в районе села Сергеевка Приморского края. Погибший проходил срочную службу в 127-й мотострелковой дивизии, втором мотострелковом батальоне, первом взводе. Он подорвался на мине. До демобилизации Степанову оставалось 55 дней.