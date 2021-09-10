Консул России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Франчетти
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:06, 13 сентября 2021
Фото: AmbRusCz/facebook.com
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Пресс-секретарь диппредставительства Николай Брякин сообщил, что заведующая консульским отделом посольства РФ в Чехии посетила россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге накануне. Об этом пишет ТАСС.
Заведующая консульским отделом посольства посетила задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти. Сейчас посольство продолжает находиться в контакте с ним, его родственниками и законным представителем защиты, — заявил Брякин.
В воскресенье, 12 сентября, россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Предположительно, задержание россиянина по инициативе Киева как-то связано с его активным участием в 2014 в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку оснований задержания активиста «Крымской весны» Франчетти в аэропорту Праги.