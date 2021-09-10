Консул России в Чехии посетила задержанного в Праге россиянина Франчетти

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В жилом комплексе «Арт» в Красногорске, где женщина получила травмы в результате неисправности лифта, продолжаются аналогичные проблемы: подъёмники двигаются по непонятной траектории, включая падение с заблокированными дверями и надписью об ошибке на табло. Об этом телеканалу «360» рассказала одна из жительниц дома по имени Дарья.

12 сентября жительница дома вместе с несколькими женщинами и двумя детьми застряла в одном из лифтов. С первого этажа лифт тронулся наверх, но в какой-то момент остановился, на табло появилась...