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ТАСС: Консул КНДР умер в Амурской области после ДТП

05:49, 01 сентября 2021
ТАСС: Консул КНДР умер в Амурской области после ДТП Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке скончался от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Октябрьском районе. Дипломат умер от полученных в аварии повреждений. Подробности ДТП не сообщаются.

Официально информацию о смерти генконсула КНДР Хабаровской канцелярии в представительстве МИД РФ в Хабаровске не подтверждают.

Ранее сообщалось, что женщина на электросамокате сбила двухлетнего ребёнка. Она каталась на смотровой площадке Воробьёвых гор в Москве.

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