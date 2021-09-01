ТАСС: Консул КНДР умер в Амурской области после ДТП

Консул Хабаровской канцелярии при Генеральном консульстве КНДР во Владивостоке скончался от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, инцидент
Официально информацию о смерти генконсула КНДР Хабаровской канцелярии в представительстве МИД РФ в Хабаровске не подтверждают.
Ранее сообщалось, что женщина на электросамокате сбила двухлетнего ребёнка. Она каталась на смотровой площадке Воробьёвых гор в Москве.