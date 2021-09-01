ТАСС: Консул КНДР умер в Амурской области после ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил травму и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в кабине находился один пилот, которому в связи с получением травмы оказана медицинская помощь. К месту происшествия выехал саратовский транспортный прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства в сфере...