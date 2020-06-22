Консьержка «заминировала» многоэтажку в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/f261ab0e-b447-11ea-b2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консьержка сообщила в службу спасения о «минировании» многоэтажного дома на ул.Наташинской в Люберцах Московской области. Злоумышленницу вычислили, её нашли на рабочем месте.

На 52-летнюю смотрительницу завели уголовное дело, она была задержана. Оказалась, что консьержка уже имеет судимость за кражу, сообщает ТАСС. Дом оцепили, проверили. Взрывчатки не нашли.

За сообщение о заведомо ложном теракте консьержке грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы получили анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном на московском оптовом рынке «Фуд Сити». Торговая точка находится на 22-м километре Калужского шоссе.