Консьержка «заминировала» многоэтажку в Подмосковье

Консьержка сообщила в службу спасения о «минировании» многоэтажного дома на ул.Наташинской в Люберцах Московской области. Злоумышленницу вычислили, её нашли на рабочем месте.
На 52-летнюю смотрительницу завели уголовное дело, она была задержана. Оказалась, что консьержка уже имеет судимость за кражу,
За сообщение о заведомо ложном теракте консьержке грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы получили анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном на московском оптовом рынке «Фуд Сити». Торговая точка находится на 22-м километре Калужского шоссе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен