Конфликт у Новоспасского монастыря в Москве закончился поножовщиной

https://static.news.ru/photo/1f231cde-96d0-11eb-9d18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение во время конфликта рядом с Новоспасским монастырём в Москве, рассказали журналистам в пресс- службе столичного главка полиции. Потерпевшего увезли в больницу, а нападавшего доставили в отдел для разбирательства.

Пострадавший 1975 года рождения получил повреждения спины и подбородка, пишет РЕН ТВ. По предварительным данным, госпитализированный гражданин просил милостыню около обители, уточняет телеканал «360».

Сегодня утром [6 апреля 2021 года] между двумя гражданами произошёл конфликт на Крестьянской площади, в ходе которого один из них нанёс ножевое ранение своему оппоненту, — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на силовиков.

Накануне толпа подростков избила двух школьников в подъезде многоэтажки в Ленинском районе Новосибирска. Один из пострадавших оказался в больнице. ЧП произошло 2 апреля, когда одноклассники Семён и Андрей (имена изменены) приехали на день рождения к знакомой. Семёна увезли в больницу с сотрясением мозга и сильными ушибами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивают девочку. Даже когда та падает на колени, хулиганки продолжают наносить ей удары ногами по лицу и затылку. Правоохранительные органы организовали проверку случившегося. Предварительно установлено, что инцидент произошёл в городском округе Спасск-Дальний Приморья возле здания бывшей вечерней школы.