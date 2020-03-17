https://static.news.ru/photo/2e7aa3a2-6826-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирская школьница Зарина (имя изменено по требованиям законодательства) стала жертвой травли на национальной почве. Кондуктор одного из городских автобусов унизила подростка и её маму из-за их восточной внешности.

Скандал в общественном транспорте произошёл вечером 15 марта. Зарина вместе с мамой ехали в автобусе. Когда к ним подошла кондуктор, девушка протянула ей свою школьную карту и открыла на телефоне фото паспорта и справки. Однако работница транспортной сферы не поверила, что пассажирка учится в школе. Она стала оскорблять подростка, попутно требуя продемонстрировать оригинал документа.

Она сказала, что на справке не видно двух печатей и что никакая я не ученица. А потом назвала меня «чуркой», «понаехавшей», «нерусью», — рассказала Зарина.

За девушку вступилась мама. Проблемой стало то, что женщина плохо говорит по-русски. Этот факт стал причиной для нового потока оскорблений на национальной почве. Кондуктор сказала, что пассажирам «надо учить русский язык». Зарина попыталась ответить, после чего на неё «набросились» другие присутствовавшие в автобусе горожане.

Они стали делать мне замечания, мол, как я могу так говорить со старшими? Да, кондуктор лет на 20 старше меня, но кто ей давал право меня оскорблять? После этого мама протянула женщине деньги, однако та дала сдачу на 50 рублей меньше, чем нужно, — приводит слова школьницы «КП-Новосибирск».

Впоследствии кондуктор вернула деньги, а за проезд взяла плату только со взрослой женщины.

В транспортной компании, к которой относится автобус, комментировать инцидент отказались.

Как ранее передавал NEWS.ru, полицейские Владивостока начали проверку после появления в социальных сетях видео, снятого в школьной раздевалке. На нём одна ученица оскорбляет и избивает другую. При этом, как установлено, обидчица заранее попросила подругу снять драку на телефон.