«Конь в пальто» шокировал избирателей на участке в Ялте

В Ялте один из жителей пришёл на избирательный участок в образе коня, одетого в пальто. Необычного избирателя заметила глава администрации города Янина Павленко, о чём решила рассказать в своём Facebook.

Такие разные избиратели Ялты. На 535-м участке проголосовали молодожёны Артур и Татьяна Голубенковы (совет да любовь), на 514-м — конь в пальто (без комментариев), — написала она.

По информации URA.RU, в тот же день в Красноярске на один из избирательных участков пришёл человек в костюме царя.

В России проходит второй день голосования на выборах в Госдуму. По данным Центризбиркома РФ, явка на выборы в Госдуму в целом по России в первый день голосования 17 сентября составила около 17%. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал показатель высоким.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы.