Сообщения о коме Марины Хлебниковой после пожара опровергли

Певица Марина Хлебникова, доставленная в больницу после пожара в квартире, не находится в коме, заявил источник в экстренных службах, опровергнув тем самым ранее появившиеся сообщения СМИ. Сейчас врачи наблюдают за Хлебниковой в ожоговой реанимации, передаёт телеканал «360».

По словам собеседника телеканала, певица находится в стабильном состоянии, у неё наметилась положительная динамика, учитывая обстоятельства. Он также утверждает , что в крови пострадавшей обнаружен алкоголь — официального подтверждения этому нет.

Возгорание произошло в двухуровневой квартире, на тот момент дома находились родители артистки и дочь. Кроме певицы никто не пострадал. В квартире выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Певицу доставили в НИИ Склифосовского, из дома были эвакуированы пять человек.

Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой мог произойти в результате короткого замыкания из-за несправного электрооборудования, сообщал ранее представитель экстренных служб Москвы. По его словам, в жилище артистки недавно делали ремонт.

СМИ назвали квартиру Хлебниковой «проклятой» после пожара и смерти мужа. В 2018 году в апартаментах свёл счёты жизнью первый муж певицы Антон Логинов. Его тело нашла сама артистка, после чего её в состоянии тяжелейшего нервного срыва госпитализировали в клинику. Антон Логинов оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить и назвал Хлебникову смыслом своей жизни.