https://static.news.ru/photo/cf772e96-2308-11ea-b2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание «Коммерсант» сообщило, что его корреспондента Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира на Лубянке.

В этот момент журналист сообщал о ходе расследования стрельбы возле здания ФСБ.

При задержании Роман Дорофеев показал удостоверение журналиста. Не объясняя причин, его отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком Мосту, — рассказали в издании.

В настоящее время корреспондент не выходит на связь.

Находившийся на Лубянке журналист NEWS.ru сообщил, что место происшествия не оцеплено и никто не препятствовал прохождению. Однако позднее сотрудники правоохранительных органов попросили покинуть территорию всех представителей СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что фотография мужчины, предположительно устроившего стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве, оказалась фейковой.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.