«Коммерсант»: замглавы Росгвардии Гаврилов подал рапорт об увольнении

Заместитель главы Росгвардии Роман Гаврилов подал рапорт об увольнении по выслуге лет в разгар спецоперации на Украине. Ранее в Сети появились сообщения об уголовном преследовании и последующем задержании Гаврилова. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опроверг эти слухи, назвав их «абсолютным фейком», передаёт «Коммерсант».
Сам Хинштейн чуть позже
В течение своей карьеры Гаврилов служил в специальном подразделении ФСО, из года в год обеспечивая безопасность президентов Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Уже в 2019 году Гаврилов стал начальником ГУСБ Росгвардии. С началом его карьеры в данном органе он получил известность главного «чистильщика» службы. С его именем связаны многие проверки в отношении руководящего состава силового ведомства, закончившиеся отставками.
Гаврилову приписывают поимку бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко. Напомним, что его приговорили к шести годам колонии по делу о крупном мошенничестве с недвижимостью. Приговор вынес Реутовский гарнизонный военный суд. Милейко также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, лишили звания генерал-лейтенанта запаса. Обвинение просило приговорить его к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, а защита настаивала на оправдательном приговоре.