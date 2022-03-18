«Коммерсант»: замглавы Росгвардии Гаврилов подал рапорт об увольнении

Заместитель главы Росгвардии Роман Гаврилов подал рапорт об увольнении по выслуге лет в разгар спецоперации на Украине. Ранее в Сети появились сообщения об уголовном преследовании и последующем задержании Гаврилова. Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опроверг эти слухи, назвав их «абсолютным фейком», передаёт «Коммерсант».

Сам Хинштейн чуть позже сделал предположение, что фейки начали распространяться после того, как генерал-лейтенант написал рапорт об отставке. В издании отметили, что настоящая причина данного решения неизвестна до сих пор.

В течение своей карьеры Гаврилов служил в специальном подразделении ФСО, из года в год обеспечивая безопасность президентов Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Уже в 2019 году Гаврилов стал начальником ГУСБ Росгвардии. С началом его карьеры в данном органе он получил известность главного «чистильщика» службы. С его именем связаны многие проверки в отношении руководящего состава силового ведомства, закончившиеся отставками.

Гаврилову приписывают поимку бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко. Напомним, что его приговорили к шести годам колонии по делу о крупном мошенничестве с недвижимостью. Приговор вынес Реутовский гарнизонный военный суд. Милейко также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, лишили звания генерал-лейтенанта запаса. Обвинение просило приговорить его к восьми годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, а защита настаивала на оправдательном приговоре.