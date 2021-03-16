«Коммерсант»: В Москве арестован президент «ФСБ»

https://static.news.ru/photo/c9f20fa6-c0ae-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин арестован в Москве. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По имеющимся данным, экс-сотрудник госбезопасности Першин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, глава «ФСБ» пытался получить 24 миллиона рублей от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина. В ответ ему обещали оказать помощь в решении проблем, которые появились из-за якобы существующего уголовного преследования в отношении бизнесмена. По словам Першина, полиция планировала направить материалы проверки в следственные органы подмосковной Балашихи с целью возбуждения уголовного дела о мошенничестве и хищении земельных участков.

Компания Сергея Мелина занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью. После беседы в Першиным предприниматель обратился в Федеральную службу безопасности. дальнейшие переговоры бизнесменов проходили уже под контролем силовиков.

Першин был задержан после получения первой части взятки в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте Фонда содействия безопасности, организация оказывает юридическую и практическую помощь физлицам и организациям любой формы собственности. Также компания занимается вопросами антитеррористической безопасности и благотворительности.

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