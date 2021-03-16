«Коммерсант»: В Москве арестован президент «ФСБ»

Президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин арестован в Москве. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
По имеющимся данным, экс-сотрудник госбезопасности Першин
Компания Сергея Мелина занимается арендой и управлением собственной и арендованной недвижимостью. После беседы в Першиным предприниматель обратился в Федеральную службу безопасности. дальнейшие переговоры бизнесменов проходили уже под контролем силовиков.
Першин был задержан после получения первой части взятки в размере 100 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте Фонда содействия безопасности, организация оказывает юридическую и практическую помощь физлицам и организациям любой формы собственности. Также компания занимается вопросами антитеррористической безопасности и благотворительности.
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