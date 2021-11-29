«Коммерсант»: семь генералов и полковников Росгвардии заподозрили в аферах

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СК материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении старших лиц Росгвардии. Речь идёт о четырёх генералах и трёх полковниках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает , что дело возникло после проверки внедрения в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». В ходе неё предстояло оцифровать и объединить в едином реестре объекты ведомства. На эти цели были потрачены 192 млн рублей. Заработать система должна была в 2016 году.

Проверка показала, что «Недвижимость» существовала лишь на бумаге, подчёркивает «Коммерсант». Выделенные же на неё средства освоены в полном объёме. Предварительные подсчёты показали, что завышение цены работ над системой составило около 90 млн рублей. Фиктивные акты о введении в строй «Недвижимости» в 2017 году подписали несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии.

В особо крупном мошенничестве подозревают генерал-майора Андрея Козлова и трёх полковников. Также следствие намерено получить ответы на вопросы об информационной системе от бывшего начальника Главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова и главы департамента строительства генерал-лейтенанта Валерия Дугинова.

Ранее стало известно, что бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов 22 ноября арестован в связи с обвинением во взяточничестве. Такое решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. По версии следствия, деньги ему вручили представители фирмы, поставлявшей форму для росгвардейцев, за заключение дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей.