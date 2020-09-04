Колокольцев назвал сроки завершения проверки по делу Навального

https://static.news.ru/photo/12190618-eeae-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что сроки проверки по факту случившегося с Алексеем Навальным зависят от Германии. Российские правоохранительные органы так и не получили ответа от Берлина на свой запрос.

Когда у нас будут результаты. Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких. Пока идёт проверка, — ответил Колокольцев на вопрос РИА Новости, когда завершится в России проверка ситуации с Навальным.

Ранее он заявил, что в ситуации с комой Алексея Навального нет криминала. Доследственной проверкой произошедшего занимается транспортная полиция.

Навальному стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже две недели оппозиционер находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств сказанного. Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса, однако ответа на него пока не последовало.

Сторонники оппозиционера считают, что у правоохранительных органов достаточно поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. 1 сентября они подали в Басманный суд Москвы жалобу на бездействие СКР, писал NEWS.ru.