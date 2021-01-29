Коллекторы избили пенсионеров и разгромили их дом в Ленинградской области

https://static.news.ru/photo/76f436f6-6385-11eb-a8e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коллекторы напали на пенсионеров, разгромили им дом и жестоко избили главу семьи. Сборщики долгов пытаются выселить супругов из дома.

Жильё пенсионеров было продано в счёт долгов банку. Но суд разрешил семье проживать в нём, даже не являясь хозяевами. Супруги выиграли апелляцию по этому делу, сообщает РЕН ТВ.

Судебные заседания идут до сих пор, но банк продал коллекторам долг пенсионеров. Новые владельцы долга постоянно приезжали и угрожали пенсионерам. Несколько недель назад они заперли супругов в доме и никого к ним не пускали. На этот раз сборщики долгов решили физически выбить из стариков деньги.

Коллекторы громили дом, выкидывали вещи, избили главу семьи, который позже в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Его жену и сестру пугали угрозами, пообещав разбить в доме всё до такой степени, чтобы в нём стало невозможно жить. Также они пообещали привезти и натравить на должников собак.

Мы никогда не могли предвидеть то, что они устроят расправу. Они напали на моего мужа, стали его избивать. Я хотела обороняться, встала между мужем и этим человеком. Меня швырнули так, что я оказалась на стуле. Как я приземлилась, не помню, — рассказала жена пенсионера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число злостных неплательщиков по кредитам в России выросло за 2020 год более чем на 2,1 млн человек и достигло 11,7 млн, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В этой статистике учтены только самые «плохие» долги, подлежащие взысканию по решению судебных органов.