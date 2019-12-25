https://static.news.ru/photo/23781500-2705-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Александр Незлобин Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Бывшего замначальника местного ОВД, который набросился с ножом на сотрудников администрации, задержали в городе Полевском в Свердловской области. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Он пояснил, что пьяный полицейский ворвался на работу к своей жене и начал избивать её на глазах у коллег, а потом кидался с ножом и на них. Позже выяснилось, что брат бывшего резидента Comedy Club Александра Незлобина является руководителем подразделения, где работает женщина, пишет «КП-Урал».

Дебошир, по предварительным данным, в тот день был в нетрезвом состоянии и пришёл разгневанный с ножом на работу к своей жене, заподозрив её в неверности. Эпилогом семейного конфликта стало избиение женщины на глазах у коллег, которые попытались заступиться за неё, — заявил полковник Горелых.

Ревнивца удалось урезонить только подоспевшим правоохранителям, которые забрали своего экс-начальника в отделение, отобрав перед этим нож. На хулигана завели уголовное дело по статье «Угроза убийством». До приговора ревнивец будет находиться под подпиской о невыезде.

Кроме того, сотрудники полиции нашли и конфисковали у ревнивого мужа два охотничьих ружья, 80 патронов к ним и четыре охотничьих ножа. Причём бывший полицейский владеет оружием на законных основаниях, и с регистрацией всё в порядке. Однако полицейские побоялись оставлять их агрессивному хулигану из-за его неадекватного поведения.

Помимо его супруги, в результате нападения бывшего начальника полиции пострадал и коллега его жены. Сейчас он проходит судмедэкспертизу, на основании которой будет принято процессуальное решение.

Как писал NEWS.ru, сам Незлобин ранее опроверг нападение на своего брата-чиновника. Тот работает начальником управления культуры в мэрии Полевского.