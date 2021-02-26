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Коллеги Дитковского рассказали о состоянии избитого музыканта

19:20, 26 февраля 2021
Александр Дитковский Александр Дитковский Фото: artistditkovski/instagram.com

Сотрудничавший с группой «Машина времени» музыкант Александр Дитковский находится в больнице, но чувствует себя «нормально», рассказал экс-участник коллектива Евгений Маргулис.

Заслуженный артист России сообщил «Москве 24», что списывался с Дитковским и узнавал о его состоянии. Маргулис признал, что пока неясно, когда избитый артист сможет вернуться к работе.

Действующий участник «Машины времени» Александр Кутиков сказал, что Дитковскому предстоит хирургическое вмешательство.

Насколько мне известно, у него перелом кости челюсти. Ему должны будут делать операцию, — пояснил Кутиков.

Дитковского избили 25 февраля в центре Москвы. Как рассказал сам музыкант, на него напали пять человек на парковке, изначально они пытались вымогать у него деньги, передавал NEWS.ru. По словам Дитковского, он пытался дать отпор агрессорам, но силы были слишком неравны. В больнице у музыканта выявили перелом лицевой кости со смещением.

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