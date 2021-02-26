Коллеги Дитковского рассказали о состоянии избитого музыканта

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Украинские военнослужащие обстреляли из миномётов север Донецка, в результате чего под удар попал завод химических изделий. Об этом 26 февраля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел вёлся из подконтрольного Киеву посёлка Пески. Всего было выпущено 18 мин калибра 82 мм. Также зафиксирован миномётный обстрел села Ленинское на юге Донецкой народной республики, которое находится на линии...