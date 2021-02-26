Коллеги Дитковского рассказали о состоянии избитого музыканта

Сотрудничавший с группой «Машина времени» музыкант Александр Дитковский находится в больнице, но чувствует себя «нормально», рассказал экс-участник коллектива Евгений Маргулис.
Заслуженный артист России
Действующий участник «Машины времени» Александр Кутиков сказал, что Дитковскому предстоит хирургическое вмешательство.
Насколько мне известно, у него перелом кости челюсти. Ему должны будут делать операцию, — пояснил Кутиков.
Дитковского избили 25 февраля в центре Москвы. Как рассказал сам музыкант, на него напали пять человек на парковке, изначально они пытались вымогать у него деньги, передавал NEWS.ru. По словам Дитковского, он пытался дать отпор агрессорам, но силы были слишком неравны. В больнице у музыканта выявили перелом лицевой кости со смещением.