Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом выросло до 11

Число получивших травмы в результате столкновения в Иркутской области школьного автобуса с автомобилем УАЗ увеличилось до 11. Среди них семеро детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. Ранее было известно о четырёх пострадавших.

В ведомстве пояснили, что после ДТП в больницу были отправлены один ребёнок, двое сопровождавших детей взрослых и водитель УАЗа. Позднее медики осмотрели всех ехавших в автобусе детей и ещё семерым из них назначили амбулаторное лечение.

В министерстве добавили , что один из госпитализированных взрослых находится в тяжёлом состоянии, а остальные — средней степени тяжести.

ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Кутулик, куда школьники второго — четвёртого классов ехали в музей. В автобусе, помимо водителя, находились 18 учащихся, двое взрослых сопровождающих. После столкновения с УАЗом, автобус опрокинулся на бок.