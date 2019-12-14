https://static.news.ru/photo/2c187ad6-1e4c-11ea-aeda-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МВД Свердловской области

Минздрав Свердловской области сообщает о 14 пострадавших в ДТП на 242-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Там перевернулся заказной автобус.

Из 54 человек за медицинской помощью обратилось 14. Госпитализированных нет, — сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Ранее шла речь о семи пострадавших. По предварительным данным, водитель заснул во время движения, в результате чего машина вылетела в кювет.

Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МВД, за рулём автобуса находился водитель с 9-летним стажем. Он вёз жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

Как писал NEWS.ru ранее, на трассе между населёнными пунктами Чемодановка — Васильевка в Пензенской области произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, из которых пять — это дети.