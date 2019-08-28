https://static.news.ru/photo/7edd0402-c97a-11e9-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего. По данным пресс-службы МЧС, среди пострадавших числится один человек.

В официальной группе собственника здания — «Сибирской генерирующей компании» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что в настоящее время из-под обломков извлечены все рабочие.

Также представители холдинга выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Как писал News.ru, ранее источник в экстренных службах города сообщил, что причиной обрушения стены в Новосибирске могло стать нарушение при строительстве.

ЧП произошло 28 августа. Площадь обрушения здания составила 350 кв. метров. По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.