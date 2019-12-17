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Доставленный в больницу после хлопка газа в жилом доме в Тюмени умер от полученных ожогов, несмотря на усилия врачей. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до двух.

По данным пресс-службы областного департамента здравоохранения, один из погибших являлся работником газовой службы и скончался на месте происшествия. Его коллега и ещё два человека получили ранения.

Двух человек поместили в реанимацию, они находились в тяжёлом состоянии, — уточнили в ведомстве, комментируя ТАСС информацию о погибшем.