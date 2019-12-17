Доставленный в больницу после хлопка газа в жилом доме в Тюмени умер от полученных ожогов, несмотря на усилия врачей. Таким образом, число жертв происшествия увеличилось до двух.
По данным пресс-службы областного департамента здравоохранения, один из погибших являлся работником газовой службы и скончался на месте происшествия. Его коллега и ещё два человека получили ранения.
Двух человек поместили в реанимацию, они находились в тяжёлом состоянии, — уточнили в ведомстве, комментируя ТАСС информацию о погибшем.
Ранее NEWS.ru писал, что взрыв газа произошёл из-за повреждения газопровода. Сотрудники аварийно-спасательной службы АО «Газпром газораспределение Север» пытались устранить утечку, но произошёл взрыв газа, из-за которого на месте погиб слесарь бригады. Второй газовик помог жильцам квартиры эвакуироваться, несмотря на полученные травмы.