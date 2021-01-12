Количество отравившихся в Дагестане превысило 70 человек

https://static.news.ru/photo/01014e22-556e-11eb-979a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число пациентов, госпитализированных в Буйнакскую ЦГБ с острой кишечной инфекцией, возросло до 71. В их числе 61 ребёнок. Об этом рассказали в Минздраве Дагестана.

Пациентам проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Заболевание у них протекает в лёгкой и среднетяжёлой форме, тяжёлые случаи не зарегистрированы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага, сообщается на сайте ведомства. В городе проведено заседание оперштаба с участием мэра и главного санитарного врача Дагестана Николая Павлова.

Как писал NEWS.ru, о массовом отравлении в Буйнакске стало известно 21 января. Первоначально в числе пострадавших были 34 ребёнка в возрасте от 2 до 13 лет. Позднее количество отравившихся превысило 50 человек. Предполагается, что причиной отравления могла стать водопроводная вода.