Количество отравившихся в Дагестане превысило 70 человек

Число пациентов, госпитализированных в Буйнакскую ЦГБ с острой кишечной инфекцией, возросло до 71. В их числе 61 ребёнок. Об этом рассказали в Минздраве Дагестана.
Пациентам проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Заболевание у них протекает в лёгкой и среднетяжёлой форме, тяжёлые случаи не зарегистрированы.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует лечение пациентов. По её поручению в Буйнакске начато проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации и ликвидации очага,
Как писал NEWS.ru, о массовом отравлении в Буйнакске стало известно 21 января. Первоначально в числе пострадавших были 34 ребёнка в возрасте от 2 до 13 лет. Позднее количество отравившихся превысило 50 человек. Предполагается, что причиной отравления могла стать водопроводная вода.