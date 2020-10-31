«Колбасный король» Маругов убит из арбалета в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/97f1cda2-1cde-11eb-be7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/imageBROKER.com/Global Look Press

Неизвестные застрелили из арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова. Инцидент произошёл вечером 1 ноября в Подмосковье.

Злоумышленники напали на бизнесмена, когда тот находился в бане с женщиной, предположительно, своей супругой. Её связали верёвкой, однако она смогла освободиться, вылезти в окно и вызвать полицию.

Преступники скрылись в лесу до прибытия сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время ведётся их розыск. Согласно некоторым данным, в качестве главного подозреваемого может выступать бывший сотрудник убитого, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что полковник милиции в отставке Александр Михайлов припомнил нераскрытое дело, которое может иметь отношение к заказному убийству депутата Петрова в Выборге Ленинградской области. В таком случае мотивом для убийства послужила личная месть.