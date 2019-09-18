https://static.news.ru/photo/7a0de8b8-dacf-11e9-87c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев собираются приехать в Клинцовский городской суд Брянской области, чтобы поддержать своего товарища. 24 сентября там будет рассматриваться ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого.

Да, собираются приехать поддержать. Не вижу никаких оснований, по которым суд может отказать [Протасовицкому], — рассказала РИА Новости адвокат Татьяна Прилипко.

Футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Вместе с ними был и их приятель, детский тренер по футболу Александр Протасовицкий. Всем им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев вместе с Протасовицким получили по году и пять месяцев.

В начале сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО. Футболисты вышли на свободу 17 сентября, писал News.ru.