Клиентка такси выстрелила в водителя из-за высокой цены за поездку

https://static.news.ru/photo/3f1cf036-ab3a-11eb-91b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка такси возмутилась стоимостью поездки в аэропорту Перми и выстрелила в водителя из травматического пистолета. Это произошло 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщине показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из «травматики», но ни в кого не попала, у таксиста только царапина, даже врачей не вызывали, — рассказал собеседник агентства.

Неизвестно, насколько обоснованными были претензии пассажирки. В происходящем разбирается полиция.

Ранее нетрезвая жительница Москвы стала жертвой изнасилования после того, как уснула в такси. Она проснулась от того, что водитель совершает с ней половой акт. Насильником оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. Пассажирка не стала рисковать и сопротивляться, а потом обратилась в полицию. Таксиста задержали на следующий день, он признал свою вину.

В марте жительница Воронежа устроила скандал в такси. Ей не понравилось, что водитель ждал её в не в том месте, где было нужно. Пассажирка возмущалась, что таксист якобы едет слишком медленно, хотя она торопиться, «пропускает всех подряд» и «что-то тыкает в телефоне». В итоге водитель прервал поездку и попросил её выйти из автомобиля. Психованная пассажирка пожелала ему смерти, сломала дверную ручку и покинула авто. Таксист рассказал, что подобное происходит с ним впервые, хотя он возит пассажиров уже 10 лет. Мужчина обратился в полицию. За поломанную ручку деньги будут взыскивать с пассажирки.